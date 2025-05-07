 

На этой неделе на Землю может упасть советский спутник времен Холодной войны

07.05.2025, 11:35, Разное
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Примерно 10 мая советский космический аппарат «Космос-482», запущенный в далеком 1972 году, может вернуться на Землю. Это сообщение опубликовали в своем блоге сотрудники станции слежения за спутниками Sat TrackCam Leiden (Cospar 4353), расположенной в городе Лейден, Нидерланды.

«Космос-482» был запущен 31 марта 1972 года с космодрома Байконур для исследования Венеры. Однако запуск оказался неудачным и космический аппарат (точнее, его фрагмент — спускаемый модуль) «застрял» на околоземной орбите на долгие 53 года, превратившись в космический мусор.

Венера-8

О нем уже давно все забыли, но сотрудники Sat TrackCam Leiden, в чью обязанность входит слежение за спутниками-шпионами, в какой-то момент обнаружили, что фрагмент «Космоса-482» стал терять высоту. По их расчетам, он войдет в атмосферу Земли где-то между 52 гр. северной и 52 гр. южной широты примерно 10 мая. Это соответствует территории, в которую попадают Соединенное Королевство, Германия, север Канады, Аргентина, Чили, Атлантический океан и южная акватория Тихого океана.

Проблема в том, что рассчитанный на прохождение через атмосферу Венеры (которая в 90 раз плотнее земной) и приземление на ее поверхность, посадочный модуль был сделан с большим запасом прочности. В связи с этим сотрудники Sat TrackCam Leiden опасаются, что оказавшись в плотных слоях атмосферы, он не сгорит полностью и его отдельные фрагменты упадут на Землю.

Источник &#8212 SatTrackCam Leiden


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