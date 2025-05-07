В CERN создали генератор биткоинов на основе квантового компьютера

Ученые Европейского центра ядерных исследований (CERN) сообщили о прорыве в области квантовых технологий – с использованием последней версии квантового компьютера им удалось разработать устройство, способное генерировать биткоины.

Как сообщает официальное издание организации, эксперимент проводился в рамках программы по изучению временных флуктуаций на субатомном уровне. В ходе тестирования ученые внедрили специальный алгоритм, способный мгновенно вычислять новые блоки биткоина. В результате была получена первая партия криптовалюты, которая не поддаётся традиционной блокировке и не имеет следов дублирования.

– Мы не ставили задачу создания криптовалюты. Это был побочный эффект работы системы при высоких энергетических состояниях частиц, — заявил представитель CERN Жан-Люк Мартино.

Эксперты указывают, что если технология будет воспроизведена или легализована государствами, это полностью изменит рынок цифровых активов.

– Биткоин строится на принципе ограниченного количества монет и сложности их добычи. Если этот барьер преодолен, мы стоим на пороге нового этапа в цифровой экономике, – считает аналитик по блокчейн-технологиям Алексей Смирнов.

В будущем в CERN анонсировали создание разных криптовалют за счёт протон-фотонных и фотон-адронных столкновений. За добытые средства планируется продолжить финансирование Большого адронного коллайдера.

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