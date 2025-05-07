Мнение: США проиграли: Трамп выходит из лунной гонки

Как мы с вами и предполагали, США не готовы лететь на Луну — их лунная программа настолько сыра, что некоторые технические проблемы в ней ещё даже теоретически не решены (ссылка). Теперь вот Дональд Трамп сворачивает основу лунного проекта — лунную станцию Гейтвей (ссылка).

Безудержные оптимисты скажут, что Конгресс может отменить решение Трампа, а если не отменит, то финансирование останется у миссии Артемида-3, в ходе которой после 2027 года американцы всё ещё могут высадиться на Луне. Лично я нахожу это маловероятным. Было бы интересно на их высадку посмотреть, однако пока что у НАСА не готовы ни лунный посадочный модуль, ни скафандры: непонятно, как они будут высаживаться, и уже тем более непонятно, как они собираются строить полноценную лунную базу (которая необходима, чтобы обогнать Китай).

Если подыгрывать американцам, можно ещё предположить, что мы наблюдаем оптимизацию и повышение ставок — дескать, наверное, Илон Маск уговорил Трампа не размениваться на Луну, а сразу лететь на Марс. К полёту на Марс, однако, у американцев тем более ничего не готово, так что пока что всё выглядит как банальное наведение порядка: или сам Маск, или кто-то ещё в команде Трампа зарезал распильный лунный проект, который рано или поздно пришлось бы в любом случае похоронить.

Тем временем в работе над нашей с Китаем лунной станцией участвуют уже 13 стран (ссылка). Крупных технологических игроков в списке пока что нет, так что вклад остальных 11 участников навряд ли будет значительным, однако среди участников есть Пакистан. Население Пакистана — 240 млн человек, чего достаточно, чтобы количество начало перерастать в качество.

Впрочем, это не так важно, так как мы с Китаем имеем достаточно ресурсов и технологий, чтобы обеспечить работу лунной станции самостоятельно. Раз США сходят с дистанции, наша с Китаем победа — уже дело техники. Большую часть лавров заберёт себе Китай, однако расстраиваться из-за этого я не собираюсь: у России сейчас не так много денег, чтобы тратить их, не считая, на соревнование с американцами. Почётная медаль «участник команды победителей» — то, что доктор прописал.

Окончательное поражение в лунной гонке мы засчитаем американцам примерно к концу 2030-х годов, развернуть лунную базу раньше навряд ли получится. А веселее всего будет, если вдобавок к Луне мы выиграем ещё и Марс. Русские конструкторы разработали недавно магнитоплазменный ускоритель, при помощи которого можно будет добраться за Марса за один-два месяца (ссылка). У Илона Маска такого двигателя нет, так что даже если Дональду Трампу действительно удастся «сделать Америку великой снова», и США опять смогут оплачивать дорогостоящие экспедиции, далеко не факт, что американские инженеры успеют всё подготовить раньше, чем мы.