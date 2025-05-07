 

Первая ночь боевых действий между Индией и Пакистаном, множество жертв

07.05.2025, 5:45, Новости дня
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В ночь на 7 мая продолжались боевые действия между Индией и Пакистаном с применением ракетных вооружений. Есть многочисленные жертвы.

Накануне вечером минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию “Синдур”, нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана.

Телеканал Geo TV со ссылкой на начальника межведомственного управления по связям с общественностью пакистанских вооруженных сил Ахмеда Шарифа Чоудри пишет о не менее 12 убитых и 55 раненых на территории Пакистана в результате ударов индийской армии. Также известно о нескольких пропавших без вести.

Индия заявляет, что армия атаковала руководство террористических группировок “Джаиш-и-Мохаммед” и “Лашкар-э-Тайба”, ответственных за спонсирование террористической деятельности в Индии. В общей сложности ночью были атакованы девять объектов. Подчеркивается, что удары не наносились по пакистанским военным объектам.

Пакистан заявляет о нанесении ответных ударов по целям в Индии. При этом обе стороны конфликта применяют не только наземные, но и воздушные силы, а также флот.

Исламабад временно закрыл воздушное пространство на 48 часов.

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на “очень скорое” завершение эскалации между сторонами.

Руководство ООН призвало Индию и Пакистан прекратить боевые действия.


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