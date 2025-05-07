Zefiro, или Как превратить смартфон в музыкальный инструмент

Представьте себе: у вас есть возможность взять обычный смартфон и превратить его в музыкальный инструмент. Нет, это не магия, хотя звучит почти так. Это Zefiro — инновационный гаджет, созданный итальянскими энтузиастами из стартапа ARTinoise.

Фото из открытых источников

Под его ярким корпусом скрывается настоящий музыкальный контроллер. Zefiro подключается через порт USB-C прямо к вашему смартфону и с помощью специального приложения позволяет воспроизводить звуки различных инструментов — от классической флейты до экзотической скрипки и даже создавать футуристические мелодии.

Как это работает?

Все дело в сенсорах. Встроенный датчик положения губ отслеживает ваши движения, а сенсор давления воздуха считывает силу выдоха. Эти данные отправляются в приложение, где они преобразуются в звуковые волны, регулируя громкость, продолжительность и гармонию звучания. На экране смартфона появляются клавиши или отверстия для воздуха, что делает процесс игры интуитивным и простым. Всё, что нужно сделать, — это поднести мундштук ко рту и начать дуть!

Для музыкантов и любителей Zefiro открываются новые возможности. Вместо того чтобы носить с собой массивные инструменты или сложные MIDI-контроллеры, теперь достаточно иметь при себе лишь смартфон и этот небольшой гаджет. А учитывая цену (22 евро) Zefiro становится доступным инструментом для широкого круга людей.

Запустив кампанию на краудфандинговой платформе Kickstarter, создатели Zefiro рассчитывали собрать небольшую сумму для запуска производства. Однако интерес к их разработке превзошёл все ожидания: проект собрал более 5000 долларов, значительно превысив заявленную цель. Теперь команда ARTinoise готовится к массовому производству устройства, которое должно появиться на рынке уже в следующем году.

По сравнению с другими MIDI-контроллерами и цифровыми инструментами, стоимость которых порой достигает 900 долларов, цена Zefiro кажется просто смешной. При этом качество звука и удобство использования остаются на высоте. С этим гаджетом каждый может почувствовать себя композитором.