Внеземные цивилизации могут использовать звезды в качестве космических кораблей, считают ученые

Возможно, в недалеком будущем мы не только будем искать жизнь на других планетах, но и столкнемся с тем, что разумные инопланетяне превратят свои родные звезды в космические корабли. Эта смелая концепция обсуждается в новой статье философа Клемента Видаля из Брюссельского свободного университета, который предлагает уникальный взгляд на межзвёздные путешествия.

Фото из открытых источников

Согласно Видалю, развитые цивилизации могут иметь множество причин для перемещения в другие части галактики. Это может быть вызвано угрозой со стороны сверхновой звезды, необходимостью разведки новых природных ресурсов или простым желанием исследовать бескрайние просторы космоса. Однако, учитывая колоссальные расстояния между звездами, традиционные межзвёздные путешествия представляют собой серьезную проблему. Поэтому, как считает Видаль, разумные существа могут рассмотреть возможность «перемещения» своей звёздной системы вместе с ними.

Идея заключается в том, чтобы управлять двойной звёздной системой, заставляя одну из звёзд испаряться или излучать вещество в одном направлении. Это создало бы тягу, позволяя системе двигаться в противоположную сторону. Видаль подчеркивает, что большинство звёзд в нашей галактике не одиночны, а образуют двойные системы.

В качестве примера он рассматривает систему, состоящую из нейтронной звезды и звезды малой массы. Эта конфигурация предоставляет максимальную гибкость в управлении движением. Инопланетная цивилизация могла бы использовать асимметричные магнитные поля или специальные устройства для неравномерного нагрева поверхности звезды, чтобы выбрасывать больше вещества в одном направлении. Это привело бы к созданию тяги, необходимой для перемещения всей системы.

Интересно, что в нашей Вселенной уже существуют системы, которые могут соответствовать подобным характеристикам. Например, пульсары PSR J0610-2100 и PSR J2043+1711 обладают значительным ускорением. Хотя они, вероятно, не были созданы инопланетными инженерами, их изучение может дать новые знания о возможностях управления звёздными системами.

Хотя статья Видаля еще не прошла экспертную оценку и пока не опубликована в научном журнале, она поднимает важные вопросы о возможностях и технологиях, которые могут существовать в рамках развитых цивилизаций. Возможно, в будущем мы не только будем искать жизнь на других планетах, но и учиться, как управлять звёздами и использовать их в своих целях.