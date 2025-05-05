Рупор кремлевской пропаганды: В руководстве страны 30 лет сидел матерый враг

Рогозин сообщил, что его травлю в СМИ и интернете длительное время оплачивал Чубайс и что 30 лет в руководстве страны сидел матерый враг.

Первое фундаментальное гуманитарное высшее образование я получил на международном отделении факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Поэтому в среде пишущих и работающих на ТВ журналистов у меня есть много знакомых и приятелей, не говоря уж об однокурсниках. Когда в 2014 году в либеральных СМИ и интернет-ресурсах пошла вторая волна моей травли и дискредитации (первая была связана с моей деятельностью в качестве лидера блока и партии "Родина" в 2003-2006 годах), мои конфиденты сообщили, что одним из организаторов этой проплаченной кампании был лично Чубайс (второй заказчик чернухи был еще круче).

Честно говоря, про Чубайса я не поверил. Понятно, что он имел прямое отношение и интерес к первой кампании диффамации, но заказывать и проплачивать откровенную и подсудную клевету на вице-премьера Правительства и руководителя госкорпорации "Роскосмос"?… Какую же абсолютную безнаказанность и неуязвимость нужно было ему ощущать всё это время, чтоб он чувствовал себя настолько неприкасаемым!?

По сути, более 30 лет в руководстве нашей страны орудовал матёрый враг.

(с) Рогозин

То, что Чубайс враг с начала 90х сидевший в руководстве страны это как бы не новость, но вот оплата травли Рогозина в СМИ это конечно интересная информация, особенно в связи с намеком, что кто-то выше Чубайса в этом участвовал. Вероятно кто-то связанный с Семьей.

PS. Кстати, Чубайс и его шайка пытались через суд (!) добитья разморозки своих счетов и активов в России.

Суд им отказал, резонно посчитав, что в случае разморозки они выведут разблокированные средства за рубеж.

Конечно, у этой сбежавшей публики ходящей под уголовкой надо отобрать в пользу государства все что возможно – деньги, активы, недвижимость и прочее ценное имущество. Чтобы хотя бы минимально компенсировать тот огромный материальный ущерб, который фигуранты нанесли государству.

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Источник: Colonel Cassad

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