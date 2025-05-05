 

Трагедия на недостроенном мосту в Индии: навигатор подвел

05.05.2025, 21:10, Разное
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В Индии произошла страшная трагедия, унесшая жизни трех человек, которые стали жертвами недостроенного моста. Инцидент произошел в субботу, 23 ноября, когда автомобиль, в котором находились мужчины, выехал с моста и упал в реку Рамганга с высоты около 15 метров. Об этом сообщает LADBible.

Фото из открытых источников

Пассажиры возвращались домой после свадьбы, когда их навигатор направил их по устаревшим данным. Как сообщают местные СМИ, мост, на который они заехали, был закрыт после обрушения в 2022 году, однако эта информация не была отражена на спутниковых картах Google.

Тела мужчин были обнаружены лишь на следующий день, в воскресенье, в 9:30 утра. Они оказались зажатыми внутри автомобиля, который, как выяснили следователи, был арендован в качестве такси.

Один из родственников погибших, комментируя случившееся, выразил недовольство:

«Должностные лица должны быть привлечены к ответственности за эту халатность. Почему мост не был достроен и почему не были приняты меры безопасности?»

После трагедии местные власти арестовали четырех инженеров, ответственных за строительство моста. Полиция заявила, что на месте происшествия был обнаружен поврежденный автомобиль Wagon R, который выехал на недостроенный участок моста.

Фаридпурский SDM Гулаб Сингх сообщил, что мост строится компанией UP State Bridge Corporation Ltd, и подъездная дорога к нему в Будауне уже открыта. Он также распорядился провести расследование и принять меры в отношении виновных должностных лиц.

Представитель Google выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что компания сотрудничает с властями в расследовании инцидента.

Местные власти уже объявили о необходимости проверки всех дорог и мостов в округе, чтобы убедиться, что на них установлены правильные знаки и предупреждения для водителей.


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