 

Минсельхоз предложил возродить крестьянство за счёт офисных работников

05.05.2025, 19:33, Разное
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Минсельхоз предложил правительству РФ начать восстановление крестьянского сословия для укрепления продовольственной безопасности страны, а также сохранения традиционных ценностей и фольклора.

Из дорожной карты министерства следует, что в крестьяне предлагается вербовать из числа офисных работников.

– Всему офисному планктону свежий воздух и русское поле пойдут только на пользу. Утром и днём – работа, а вечером – частушки у костра и танцы. Потом всем спать, – приводит ведомство мнение директора одного из агропредприятий.

Новых крестьян предлагается объединять в общины, которыми будут руководить назначенные государством лица – «лидеры трудовых ячеек». Отряды военизированной охраны поспособствуют разрешению трудовых конфликтов, предотвратят «оставление места предписанного пребывания», а также помогут повысить производительность труда – неопытность крестьян будет компенсирована интенсивностью их работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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