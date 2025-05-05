Подушка безопасности для колена, управляемая ИИ, обещает защитить спортсменов

Травмы колена в спорте являются одной из самых распространённых проблем, особенно среди профессиональных атлетов. Разрывы связок могут поставить крест на карьере даже самого талантливого спортсмена. Однако инновационный стартап Hippos разработал высокотехнологичную подушку безопасности для колена, способную надуть защитную подушку всего за 30 миллисекунд.

Фото из открытых источников / Фото: techcrunch.com

Идея создать такую подушку родилась у основателей стартапа Кайлина Шоу и Бхави Метакара после того, как Шоу получил травму колена, которая поставила точку в его мечтах о профессиональной баскетбольной карьере. Этот опыт вдохновил его на поиск решения, которое могло бы предотвратить подобные трагедии в будущем.

«Баскетбол был моей страстью с шести лет, — рассказывает Шоу в интервью TechCrunch. — Когда я услышал этот страшный хруст в колене, я понял, что моя мечта об игре на профессиональном уровне закончилась».

Вместо того чтобы смириться с этим, Шоу решил использовать свой опыт для разработки продукта, который мог бы спасти других спортсменов от подобных травм.

Подушка безопасности Hippos оснащена датчиками, которые мгновенно реагируют на нагрузку, возникающую при движении. При обнаружении потенциального риска устройство активирует крошечные воздушные баллоны, которые заполняют небольшую подушку вокруг колена, обеспечивая защиту перед ударом. Весь процесс занимает всего 30 миллисекунд — рекордное время для такого рода устройств.

Недавно Hippos привлекла $642 000 в рамках предварительного раунда финансирования от Possible Ventures и Silicon Roundabout Ventures. Эти средства будут использованы для дальнейшего развития технологии и подготовки полноценного запуска продукта, запланированного на ближайшие три месяца.

Кроме того, стартап уже провёл успешные испытания с несколькими британскими футбольными клубами и известными спортсменами. Результаты тестов оказались весьма обнадеживающими, и компания уже получила около 6000 предварительных заказов.

Несмотря на успех в привлечении инвестиций и интерес со стороны спортивных организаций, модель монетизации, предложенная Hippos, вызвала неоднозначную реакцию в сети. Устройство планируется продавать по цене около $129, однако пользователи должны будут дополнительно оплачивать ежемесячную подписку от $29 до $99, включающую такие функции, как анализ данных с использованием искусственного интеллекта и замену воздушных баллонов.

Некоторые критики считают, что такая бизнес-модель сделает продукт недоступным для широкого круга пользователей, особенно учитывая высокую стоимость подписки. Тем не менее, основатели утверждают, что эта бизнес-модель необходима для поддержания высокого уровня обслуживания и обеспечения постоянной работы устройства.

Если технология окажется столь же эффективной, как её представляют создатели, то она сможет существенно снизить количество травм и сократить расходы на лечение и восстановление.