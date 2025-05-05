 

В бундестаг внесли закон, который запрещает партиям, признанными экстремистскими, набирать на выборах больше 10% голосов

05.05.2025, 17:33, Разное
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Немецкий бундестаг на этой неделе рассмотрит закон, согласно которому партии, признанные экстремистскими, не могут набирать на выборах любого уровня более 10% голосов. Как объяснили разработчики законопроекта, его цель – «защита демократии и универсальных демократических ценностей».

Документ распространяется не только на будущие, но и уже на прошедшие выборы, что позволит сократить число мест «Альтернативы для Германии» в парламенте и в других органах власти. Более того, он касается отдельных кандидатов от таких партий (например, на выборах мэров) и «лиц, которые аффилированы с экстремистскими партиями тем или иным образом, напрямую или косвенно, или полагаются на их электорат, или считаются угрозой демократии по иным причинам».

Если закон примут и любая из партий, признанных экстремистскими, наберёт больше «антиэкстремистского порога» на любых выборах, её результат будет автоматически снижен до 10%, а на саму организацию и на её избирателей наложат крупный штраф. Избирателей планируется штрафовать выборочно – каждого десятого.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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