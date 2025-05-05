 

Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас

05.05.2025, 17:20, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас, расположенную на острове в заливе Сан-Франциско. Эта тюрьма была закрыта в 1963 году и на сегодняшний день является туристической достопримечательностью.

На своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп написал: “Слишком долго Америку терзали порочные, жестокие рецидивисты-преступники, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий. Когда-то, когда мы были более серьезной нацией, мы не колеблясь сажали в тюрьму самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые несут грязь, кровопролитие и хаос на наши улицы. Вот почему сегодня я поручаю Управлению тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму Алькатрас для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки. Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволяют нам высылать преступников, незаконно прибывших в нашу страну. Повторное открытие Алькатраса станет символом Закона, порядка и справедливости. Мы снова сделаем Америку великой!”


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