Учёные нашли доказательства существования огромных пещер на Луне

Исследователи, использующие данные орбитальной миссии НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), выяснили, что под поверхностью Луны скрываются огромные пещеры, напоминающие земные лавовые трубки. Об этом сообщает SciTechDaily.

Фото из открытых источников

Радиолокационные исследования, проведённые десять лет назад, показали существование обширных подземных образований, которые могут стать естественными укрытиями для будущих экспедиций на Луну. Международная группа учёных, работающая с данными прибора Mini-RF на борту LRO, обнаружила признаки наличия пещеры длиной более 60 метров, начинающейся у основания одного из кратеров. Этот кратер расположен примерно в 370 километрах к северо-востоку от знаменитого места посадки «Аполлона-11» в Море Спокойствия.

Фото из открытых источников / Считается, что Море Спокойствия образовалось в результате очень крупного столкновения в ранней истории Луны, вероятно, более 3,9 миллиона лет назад. Затем кратер был залит базальтами, из-за чего он кажется тёмным при наблюдении с Земли, а также гладким и относительно ровным / NASA

Точное расстояние, на которое простираются эти пещеры, пока неизвестно, однако учёные предполагают, что они могут тянуться на многие километры под поверхностью Луны. На протяжении многих лет исследователи догадывались о существовании подобных структур, основываясь на фотографиях, сделанных различными лунными орбитальными аппаратами. Например, японская миссия Kaguya подтвердила наличие одной из таких пещер в 2009 году.

Предполагается, что лунные пещеры возникли аналогичным образом, как и лавовые трубки на Земле. Когда потоки раскалённой лавы текли под уже застывшим слоем породы, образовывалась длинная пустота, оставшаяся после охлаждения и ухода лавы. Со временем некоторые участки потолка могли обрушиться, создавая ямы, похожие на световые люки, ведущие внутрь пещеры.

Эти подземные структуры представляют огромный интерес для будущего освоения Луны. Они могут предоставить астронавтам защиту от экстремальных температур, космической радиации и микрометеоритов, делая их идеальными местами для размещения баз и исследовательских станций. Благодаря новым данным, предоставленным LRO, учёные теперь имеют больше информации для планирования долгосрочных миссий на Луну.

С момента запуска в 2009 году аппарат миссии LRO собрал огромное количество данных, помогающих учёным лучше понять геологию и топографию Луны. Эти сведения также важны для подготовки будущих пилотируемых миссий.