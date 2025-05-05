Психологи выявили «двойные стандарты» у веры в карму

Карма — одна из центральных концепций религий, философии и культуры Индии. Если не вдаваться в религиозные подробности, под этим понятием имеют в виду веру в то, что поступки людей — хорошие или плохие — сказываются на будущей судьбе, в том числе после смерти. Группа исследователей из Йоркского университета (Канада) решила разобраться в психологических мотивах, влияющих на такого рода убеждения.

В рамках научной работы, статью о которой опубликовал журнал Psychology of Religion and Spirituality, специалисты провела серию экспериментов с участием более 2000 человек. Людей просили вспомнить и описать события из собственной жизни или жизни окружающих, связанные, по их мнению, с кармой. Полученные ответы затем проанализировали.

Вначале ученые сосредоточили внимание на жителях США. К исследованию привлекли 478 человек, указавших в опросах, что они верят в карму. Среди участников были люди разных религиозных убеждений: христиане, буддисты, индуисты и атеисты.

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Добровольцы по своему желанию описывали жизненные эпизоды. Большинство (86%) предпочли рассказать о себе, причем в 59% случаев истории были позитивными, то есть в них сообщалось о каком-то «вознаграждении» за хорошие дела, например благотворительность. Напротив, среди 14%, решивших описать других людей, 92% рассказали о «кармическом возмездии», настигшем кого-то из знакомых.

В другом эксперименте в выборку более чем из 1200 человек включили не только американцев, но также исповедующих буддизм и индуизм из Сингапура и Индии. Людей случайным образом разделили на две группы: одним предстояло написать историю о себе, а другим — о посторонних. Тенденция повторилась: 69% добровольцев из первой группы поделились историей с хорошим исходом, а 82% участников второй вспомнили чужие неприятности, которые они расценили как расплату за прошлые плохие поступки. Компьютерный анализ лексики в текстах тоже подтвердил, что люди использовали больше позитивно окрашенных слов, рассказывая о связанных с кармой событиях из жизни.

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Психологи отметили, что такая асимметрия несколько слабее проявилась у добровольцев из Индии и Сингапура по сравнению с участниками из США. Ученые связали это с культурными различиями. Прошлые исследования показывали, что люди западных культур чаще воспринимают себя в преувеличенно положительное свете, а жителям азиатских стран больше свойственна самокритичность. Тем не менее во всех рассмотренных странах люди, повествуя о себе, предпочитали вспоминать «кармические достижения», а в рассказах о других — неудачи.

В целом результаты исследования показали, как вера в сверхъестественное помогает людям понимать и принимать происходящее в повседневной жизни. По словам психологов, вера в карму позволяет поддерживать позитивный образ себя и объяснять события, в которых связь между поступками и последствиями не всегда прослеживается. Также подобные убеждения проистекают из потребности людей верить в справедливое устройство мира и его упорядоченность.