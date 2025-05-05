Мини-робот Goby позволит исследовать мир с необычного ракурса

Инженер-программист Ричард ЛеГранд и его коллеги из компании Charmed Labs запустили стартап Goby, который создает крошечных роботов-исследователей. У них нет практической пользы, если не считать таковой возможность забираться в любые щели и изучать малодоступные участки на своем заднем дворе. С другой стороны, данного робота можно использовать в шпионских целях, проникать на закрытые территории и незаметно вести там съемку.

Goby имеет размеры 60 x 42 x 38 мм, весит 45 граммов, заряда батареи хватает всего на 1,5 часа работы, но робот умеет автоматически возвращаться на станцию для подзарядки. У него два независимых колеса и «хвост», который помогает поддерживать равновесие, наклоняться и переворачиваться, если Goby опрокинется. 3-осевой акселерометр и датчики одометра в колесах помогают роботу отслеживать свое положение и ориентацию в пространстве.

У Goby есть камера OmniVision OV2640 1600 x 1200, две светодиодные фары и датчик внешней освещенности, которые подключены к микропроцессору ESP32-S3 с программным обеспечением Arduino IDE. Связь с роботом поддерживается через Wi-Fi, что ограничивает радиус его действия. Канал связи имеет 128-битное шифрование и минимизацию задержки, управление осуществляется через веб-страницу, никаких приложений устанавливать не надо. Можно поделиться адресом страницы с друзьями, и они тоже смогут удаленно управлять роботом.

Стоимость Goby после запуска в серию составит $79.

Источник — Goby