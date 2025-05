По всему миру ученые фиксируют необъяснимые «горячие точки» из-за аномальной жары

2023 год стал настоящим испытанием для планеты: температура на Земле поднялась на 1,2°C выше среднего показателя XX века, что установило новый рекорд. Этот результат превзошел предыдущий максимум, зафиксированный в 2016 году. По данным ученых, десять самых жарких лет в истории наблюдений пришлись на последнее десятилетие, и с учетом самого знойного лета и самого жаркого дня, 2024 год может также войти в историю.

Фото из открытых источников

Но это не просто статистика. На фоне глобального потепления мы наблюдаем поразительное явление: в различных регионах мира возникают повторяющиеся волны экстремальной жары, которые выходят за рамки предсказаний климатических моделей. Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, представило первую в мире карту таких регионов, охватывающую все континенты, кроме Антарктиды. В этих «горячих пятнах» температура поднимается до опасных уровней.

По словам ведущего автора исследования Кая Корнхубера, эти экстремальные температурные тенденции могут быть результатом физических взаимодействий, которые мы еще не полностью понимаем.

«Значительные и неожиданные отклонения от нормы ставят под сомнение надежность климатических моделей в оценке региональных рисков», — отметил он.

Фото из открытых источников / Глобальное появление региональных горячих точек с волнами тепла

Исследование охватывает волны жары за последние 65 лет и показывает, что в некоторых регионах жара распространяется быстрее, чем в других. Например, в июне 2021 года на северо-западе Тихоокеанского побережья США и юго-западе Канады температура поднялась на 30°C выше нормы, что привело к катастрофическим последствиям, включая лесные пожары и десятки смертей.

Среди наиболее пострадавших регионов оказались густонаселенные районы центрального Китая, Японию, Корею и восточную Австралию. В 2022 и 2023 годах в северо-западной Европе от волн жары погибло около 107,000 человек. Эти данные подчеркивают, насколько уязвимы регионы, где люди не имеют доступа к кондиционерам и другим средствам охлаждения.

Хотя глобальное потепление делает волны жары более вероятными, причины их экстремальности до конца не ясны. Одной из гипотез является влияние колебаний струйного течения, которое может дестабилизироваться из-за более быстрого нагрева Арктики. Это приводит к тому, что горячий воздух с юга задерживается в умеренных климатических зонах, вызывая аномальные температуры.

Тем не менее, не все регионы подвержены таким экстремальным изменениям. Например, в северной и центральной частях США и Канады температура растет с той же или меньшей скоростью, чем ожидалось. Исследование подчеркивает, что такие страны, как США, могут быть лучше подготовлены к таким условиям, чрезмерная жара продолжает уносить жизни и наносить ущерб, превышая даже ураганы и торнадо.