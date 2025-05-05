Историк Радзинский: Хрущёв приказал сбить аппарат с первыми советскими марсонавтами ради разрядки отношений с США

В архивах Кремля обнаружены документы, свидетельствующие о том, что Никита Хрущёв лично отдал приказ об уничтожении первого советского космического корабля, отправившегося на Марс.

Причиной было стремление к разрядке отношений с Соединенными Штатами.

Согласно совершенно секретным материалам, полёт советских космонавтов на Марс в 1958 году вызвал резкое недовольство в Вашингтоне. Американское руководство восприняло этот шаг как прямую угрозу национальной безопасности и обвинило СССР в милитаризации космоса. Хрущёв, опасаясь эскалации конфликта, принял решение пожертвовать марсонавтами ради сохранения мира.

– Приказ был отдан лично министру обороны Родиону Малиновскому, который, в свою очередь, поручил его выполнение секретному подразделению ПВО, – рассказал историк Эдвард Радзинский.

В результате, аппарат с марсонавтами был сбит над территорией Сибири. Инцидент поначалу представили общественности как «техническую неисправность», но затем решили усилить режим секретности – газеты, где напечатали о случившемся, изъяли и уничтожили, а очевидцев события отправили в сибирские лагеря.

– Именно после этого случая у Хрущева возникла идея установить на Кубе советские ракеты, чтобы хоть как-то компенсировать потерю Марса, – продолжил Радзинский. – Никита Сергеевич, к сожалению, не был выдающимся дипломатом, хотя и был потомком князя Горчакова, поэтому всё закончилось новым витком напряжённости.

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