 

Ferrari намекнула на возвращение «механики» в свои гиперкары

05.05.2025, 15:00, Разное
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Ferrari рассматривает возможность возвращения механических коробок передач в своих автомобилях после перерыва в 13 лет. Главный специалист бренда по разработке продуктов Джанмария Фульгенци подтвердил эту информацию, отметив, что компания готова рассмотреть идею возвращения «механики» в часть моделей.

Первоочередным кандидатом на получение МКПП является автомобиль Icona.
Важно отметить, что производительность автомобилей Icona с механической коробкой передач будет ограничена по сравнению с другими суперкарами и гиперкарами Ferrari. Это связано с необходимостью использования значительных усилий для переключения передач. Фульгенци подчеркивает, что автомобили Ferrari с механическими коробками передач пользуются спросом не только среди сентиментальных коллекционеров. Известные личности, такие как Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион «Формулы-1», также выразили поддержку идее возвращения механических коробок передач.

В то же время Ferrari признает, что большинство ее клиентов не являются профессиональными гонщиками и не нуждаются в сверхвысокой производительности. Поэтому в ближайшие 10 лет Ferrari будет уделять больше внимания клиентским впечатлениям от вождения, а не исключительно показателям производительности. Спрос на автомобили Ferrari настолько высок, что список ожидания растянулся до 2026 года. Несмотря на это, компания полна планов и намерена выпустить свой первый электромобиль к концу текущего года.Источник &#8212 Carsales


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