Ученые обнаружили главный фактор женской привлекательности

Что делает женщину привлекательной? Веками этот вопрос будоражил умы художников, поэтов и философов. От китайских традиций бинтования ног до современных стандартов красоты — представления о том, какой должна быть идеальная фигура, постоянно менялись. Журнал Scientific Reports представил новое исследование немецких ученых из Констанцского университета, которое предлагает свежий взгляд на эту вечную тему.

Фото из открытых источников

Традиционно считалось, что мужчин привлекают женщины с соотношением талии и бедер равным 0,7. Такое мнение основано на предположениях о связи этой пропорции с хорошим здоровьем и высокой фертильностью. Однако немецкие исследователи решили проверить, насколько верны эти утверждения на практике.

Они провели эксперимент, в котором участникам предлагалось оценить привлекательность различных женских силуэтов. Результаты оказались неожиданными: хотя пропорции играли свою роль, они не всегда оказывались решающими. Даже при идеальном соотношении талия-бедра в 0,7, силуэты с избыточным весом или чрезмерной худобой не вызывали восхищения.

Настоящим открытием стало то, что ключевым фактором привлекательности оказалась округлость фигуры. Плавные и изящные линии тела привлекали внимание независимо от колебаний веса. Это значит, что пресловутые параметры 90-60-90 уступают место естественной гармонии форм.

Таким образом, наука подтверждает, что истинная женская красота заключается не в строгих цифрах, а в мягкости и грациозности контуров. Может быть, пришло время пересмотреть устоявшиеся стандарты и признать, что каждая жительница уникальна и прекрасна по-своему?

Фото из открытых источников

Как менялось представление о женской красоте со временем?

Представления о женской красоте претерпели значительные изменения на протяжении веков и культур. Вот основные этапы эволюции взглядов на женскую внешность:

Древний Египет (около 3000–30 гг. до н.э.)

Египетские каноны красоты акцентировали внимание на стройности и утонченности. Женщины носили длинные парики, наносили макияж с использованием чёрной подводки для глаз и красной помады. Символом идеальной внешности считались узкая талия, высокие скулы и аккуратные черты лица.

Античная Греция (около 800–146 гг. до н.э.)

В Греции ценились пропорциональность и гармония. Статуя Афродиты Книдской, созданная скульптором Праксителем, стала эталоном женской красоты. Важными чертами считались симметрия лица, умеренная пышность форм и светлые волосы.

Средневековье (V-XVI вв.)

Средневековый идеал отличался скромностью и религиозностью. Женщины покрывали голову платками, избегали яркого макияжа и украшений. Акцент делался на добродетельности и благочестии, а не на физической привлекательности.

Эпоха Возрождения (XIV-XVII вв.)

В эпоху Ренессанса вновь вернулись к античным стандартам красоты. Художники, такие как Боттичелли и Рафаэль, изображали женщин с мягкими формами, длинными волосами и нежными чертами лица. Светлая кожа, розовые щеки и золотистые локоны стали символом красоты.

Викторианская эпоха (1837–1901)

В викторианском обществе ценилась хрупкость и утонченность. Женщинам предписывалось носить корсеты, чтобы подчеркнуть тонкую талию. Белоснежная кожа, отсутствие видимых волос на теле и скромная одежда были признаками благородства.

Начало XX века

Начало XX века ознаменовалось появлением нового типа красоты — «флаппер». Это молодые девушки с короткой стрижкой, яркими губами и спортивной фигурой. Они символизировали свободу и независимость, бросая вызов традиционным нормам.

Современность (XXI век)

Сегодняшние стандарты красоты разнообразны и зависят от культурных и социальных факторов. Хотя существуют общие тенденции, такие как стремление к стройности и ухоженной внешности, всё большее значение придаётся индивидуальности и самовыражению. Модели с разными типами фигур, этническими особенностями и нестандартной внешностью становятся популярными в медиа и модной индустрии.