Мнение: Пакистанцы едут в Белоруссию

Разжигатели со скрытыми айпи-адресами долгие годы ставили нам в пример Белоруссию — дескать, в России на улицах много неславянских лиц, тогда как мудрый батька Лукашенко принципиально не пускает в страну никаких мигрантов.

Вот, однако, новость. Президент Лукашенко пригласил в Белоруссию 100-150 тысяч «специалистов» из Пакистана. Судя по видео, всё уже решено, пакистанцы приняли приглашение и пакуют чемоданы (ссылка). Так как население Белоруссии в 16 раз меньше, это как если бы Путин внезапно пригласил в Россию 2 млн гастарбайтеров.

Лично меня новость совершенно не удивляет. Рождаемость в Белорусмии — 1,4 ребёнка на женщину, то есть значительно ниже уровня вымирания. При низкой рождаемости импорт рабочих рук — дело неизбежное, так как альтернативой является экономический крах.

Таким образом, борьба против миграции не имеет смысла, так как миграция всего лишь неизбежное следствие основной проблемы — низкой рождаемости. Можно бороться за облагораживание трудовой миграции, то есть за более строгие проверки на границе, за тотальную биометрию и так далее, но если отказаться от миграции полностью, она всё равно в итоге догонит, вот как Белоруссию сейчас, и тогда придётся единомоментно завозить сразу много иностранцев.

Единственный рабочий способ борьбы против мигрантов — повышение рождаемости коренного населения. Забавно, однако, что громкие борцы с мигрантами, которые якобы за нас, транслируют ровно противоположный тезис: «не вздумайте рожать в России, тут опасно, тут мигранты кругом».