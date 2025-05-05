Мнение: Ограничения интернета

“Ограничения доступа в сеть Интернет возможны в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий в Москве. Об этом говорится в СМС-сообщении РСЧС, поступившем корреспонденту ТАСС из Московского региона”.

Вот такое неожиданное сообщение появилось на ленте новостей. Невероятное хамство. Какое еще обеспечение безопасности? О чем речь? Что такое они хотят ограничить? Какие еще праздничные мероприятия? Каково это – жить в стране под властью спецслужб… Граждане постоянно ощущают, что их собственная жизнь им самим не принадлежит.