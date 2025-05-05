 

Мнение: Ограничения интернета

05.05.2025, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Ограничения доступа в сеть Интернет возможны в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий в Москве. Об этом говорится в СМС-сообщении РСЧС, поступившем корреспонденту ТАСС из Московского региона”.

Вот такое неожиданное сообщение появилось на ленте новостей. Невероятное хамство. Какое еще обеспечение безопасности? О чем речь? Что такое они хотят ограничить? Какие еще праздничные мероприятия? Каково это – жить в стране под властью спецслужб… Граждане постоянно ощущают, что их собственная жизнь им самим не принадлежит.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / ИИ помогает раскрыть тайну рисунков пустыни Наска

05.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение РСЗО HIMARS в районе Черешеньки

05.05 / Депутат застрял в люке танка во время урока патриотизма

05.05 / Археологи рассказали, с какой целью строили ирландские мегалиты

05.05 / Новый небоскреб Трампа получит самый высокий открытый бассейн в мире

05.05 / Небесный диск Небра: Загадки 3600-летней технологии

05.05 / Ученые создали новые коды для защиты квантовых компьютеров от ошибок

05.05 / Мнение: Вертикальные виллы

05.05 / Некоторая продукция Apple может вызывать онкологические заболевания

05.05 / Москвичи разработали технологию 3D-печати керамических плат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика