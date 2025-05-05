ИИ помогает раскрыть тайну рисунков пустыни Наска

Археологи из Японии сделали удивительное открытие в пустыне Наска в Перу, идентифицировав сотни новых геоглифов, созданных древней цивилизацией. Исследования, проведенные с использованием технологий искусственного интеллекта, открыли невиданные ранее возможности в изучении этих загадочных рисунков, которые на протяжении веков будоражат умы ученых и любителей истории. Об этом рассказывает РИА Новости.

Фото из открытых источников

В течение года команда из Университета Ямагата работала в условиях палящего солнца, исследуя более тысячи новых мест, где расположены знаменитые гигантские рисунки и геометрические узоры, вырезанные в твердой памповой породе. Используя специальное ИИ-приложение, исследователи смогли выявить почти 50 тысяч потенциальных локаций, где могли находиться геоглифы. Профессор археологии Масато Сакаи отметил, что такой подход позволил значительно ускорить процесс поиска и анализа.

Однако результаты работы искусственного интеллекта оказались не только впечатляющими, но и озадачивающими. Некоторые изображения, идентифицированные ИИ, представляли собой «людей, змей, обезьян», в то время как другие были описаны как «косатки, отрубающие ножом человеческие головы». Первоначально команда предположила, что система могла ошибиться, но на месте они убедились, что ИИ не ошибся.

Цивилизация Наска остается для исследователей настоящим черным ящиком. Без письменных источников и с ограниченными возможностями раскопок, ученым сложно разгадать тайны, которые скрывают эти древние геоглифы. Известно, что во втором веке до нашей эры на южном побережье Перу появились представители этой культуры, создавшие мощное государство с центром в городе Кауачи.

Геоглифы, которые продолжают привлекать туристов со всего мира, могут быть не просто художественными произведениями, а важными ритуальными символами. Профессор Сакаи выдвинул гипотезу, что эти рисунки могли служить местами проведения религиозных ритуалов или подношениями богам пустыни.

На протяжении десятилетий исследователи пытались разгадать загадку геоглифов. Немецкая исследовательница Мария Райхе в 1940-х годах предположила, что плато Наска могло служить огромным календарем. Однако эта теория была опровергнута, и новые гипотезы, включая идеи о том, что рисунки могли быть зашифрованными посланиями, также не нашли окончательного подтверждения.

Профессор Сакаи с иронией заметил: «Не исключаю, что впереди нас ждут еще более удивительные факты».

Впереди еще как минимум полтысячи новых геоглифов, которые могут рассказать миру о древней культуре Наска и ее тайнах, и, возможно, искусственный интеллект поможет их разгадать.