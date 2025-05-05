 

В Украине взят под стражу бывший заместитель главы офиса Зеленского

05.05.2025, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Украине по решению Высшего антикоррупционного суда арестован бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов. Отставной чиновник подозревается в получении неправомерной выгоды и легализации незаконно приобретенных средств. Он может быть освобожден под залог в 18 миллионов гривен (430000 долларов).

“5 мая 2025 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины, подозреваемому в принятии предложения неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализации имущества, полученного преступным путем”, – цитирует заявление антикоррупционной прокуратуры агентство “Интерфакс-Украина”.

По версии следствия, Смирнов приобрел объектов недвижимого и движимого имущества на сумму более 17 миллионов грн, что на 15,7 миллионов грн превышает его законные доходы. Кроме того, в 2019-2021 годах он незаконно приобрел средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв м в Одесской области. Для маскировки таких действий он обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 миллионов грн, добавляет агентство.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1167-й день войны

05.05 / В Нью-Йорке начался суд над продюсером Шоном Комбсом, обвиняемым в сексуальной эксплуатации

05.05 / Президент Мальдив побил рекорд Зеленского

05.05 / Генштаб ВСУ – сбиты 42 из 116 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 26 украинских БПЛА

05.05 / Папа Франциск завещал превратить свой “папамобиль” в клинику для детей Газы

05.05 / Выборы в Румынии – антиукраинскому кандидату не хватило голосов для победы в первом туре

04.05 / Полиция Бразилии сообщила о предотвращении теракта на концерте Леди Гаги

04.05 / Путин: В 2014 году начать СВО было нереалистично. Страна не была готова к противостоянию с Западом

04.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1166-й день войны

04.05 / Судья ООН приговорена в Великобритании к длительному тюремному сроку за рабовладение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика