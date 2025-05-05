В Украине взят под стражу бывший заместитель главы офиса Зеленского

В Украине по решению Высшего антикоррупционного суда арестован бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов. Отставной чиновник подозревается в получении неправомерной выгоды и легализации незаконно приобретенных средств. Он может быть освобожден под залог в 18 миллионов гривен (430000 долларов).

“5 мая 2025 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины, подозреваемому в принятии предложения неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализации имущества, полученного преступным путем”, – цитирует заявление антикоррупционной прокуратуры агентство “Интерфакс-Украина”.

По версии следствия, Смирнов приобрел объектов недвижимого и движимого имущества на сумму более 17 миллионов грн, что на 15,7 миллионов грн превышает его законные доходы. Кроме того, в 2019-2021 годах он незаконно приобрел средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв м в Одесской области. Для маскировки таких действий он обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 миллионов грн, добавляет агентство.