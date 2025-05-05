Депутат застрял в люке танка во время урока патриотизма

В преддверии Дня Победы депутат Святослав Гуревич посетил элитную гимназию в подмосковном посёлке Барвиха, где хотел продемонстрировать школьникам работу легендарного танка Т-34.

Ко всеобщему разочарованию, люк боевой машины оказался не в состоянии вместить весь масштаб личности парламентария.

– Святослав Иосифович хотел показать молодежи, что такое настоящая связь поколений, – заявил помощник депутата. – Он настолько проникся, что стал единым целым с танком! Правда, вызволять его пришлось с применением стратегических запасов вазелина, но это мелочи. Главное – дети поняли, что на войне бывает нелегко!

После освобождения народный избранник, тяжело дыша и поправляя депутатский значок, выразил недовольство конструкторским решением:

– Это что за танк?! Может, в СССР не было не только секса, но и лобио с омарами, но почему танки с тех пор не были адаптированы к нуждам слуг народа?!

В результате инцидента депутат получил лёгкую компрессию мандата, а Уралвагонзавод пообещал рассмотреть вопрос о расширении люков в танках, предназначенных для проведения патриотических мероприятий.

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