 

Депутат застрял в люке танка во время урока патриотизма

05.05.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В преддверии Дня Победы депутат Святослав Гуревич посетил элитную гимназию в подмосковном посёлке Барвиха, где хотел продемонстрировать школьникам работу легендарного танка Т-34.

Ко всеобщему разочарованию, люк боевой машины оказался не в состоянии вместить весь масштаб личности парламентария.

– Святослав Иосифович хотел показать молодежи, что такое настоящая связь поколений, – заявил помощник депутата. – Он настолько проникся, что стал единым целым с танком! Правда, вызволять его пришлось с применением стратегических запасов вазелина, но это мелочи. Главное – дети поняли, что на войне бывает нелегко!

После освобождения народный избранник, тяжело дыша и поправляя депутатский значок, выразил недовольство конструкторским решением:

– Это что за танк?! Может, в СССР не было не только секса, но и лобио с омарами, но почему танки с тех пор не были адаптированы к нуждам слуг народа?!

В результате инцидента депутат получил лёгкую компрессию мандата, а Уралвагонзавод пообещал рассмотреть вопрос о расширении люков в танках, предназначенных для проведения патриотических мероприятий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Ограничения в Москве

05.05 / В России создали робота для обучения стоматологов, который умеет имитировать анафилактический шок при неверных манипуляциях

05.05 / Мнение: Пакистанцы едут в Белоруссию

05.05 / Мнение: Ограничения интернета

05.05 / ИИ помогает раскрыть тайну рисунков пустыни Наска

05.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение РСЗО HIMARS в районе Черешеньки

05.05 / Археологи рассказали, с какой целью строили ирландские мегалиты

05.05 / Новый небоскреб Трампа получит самый высокий открытый бассейн в мире

05.05 / Небесный диск Небра: Загадки 3600-летней технологии

05.05 / Ученые создали новые коды для защиты квантовых компьютеров от ошибок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика