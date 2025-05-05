Новый небоскреб Трампа получит самый высокий открытый бассейн в мире

В Дубае представлен проект нового высотного здания «Trump International Hotel & Tower», которое будет отличаться повышенным уровнем роскоши, доступной только для избранных клиентов. В частности, изюминкой башни должен стать расположенный в верхней части здания специальный бассейн. Как утверждается, он станет самым высотным бассейном в мире.

Будущий небоскреб не самый большой — при высоте 350 м он будет лишь 15-ым из наиболее высоких зданий в Дубае. Внешний вид тоже подчеркнуто аскетичен и выполнен в приглушенной цветовой палитре. Все самое интересное – внутри, где на 80 этажах будет размещаться недвижимость класса люкс, пентхаусы, рестораны и клубы.

Отличительной чертой небоскреба станет пространство на вершине в виде своеобразной «арки», по аналогии со зданием Шанхайского всемирного торгового центра. Однако поскольку архитектор проекта еще не выбран, об итоговом внешнем виде здания судить трудно. Ожидается, что застройщик DarGlobal завершит возведение небоскреба к 2031 году. Параллельно эта же компания займется строительством для Трампа нового гольф-клуба в соседнем Катаре.Источник — DarGlobal