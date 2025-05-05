Небесный диск Небра: Загадки 3600-летней технологии

Небесный диск Небра, украшенный золотыми узорами в виде солнца, луны и звёзд, продолжает удивлять учёных и любителей истории. Этот уникальный артефакт, возрастом 3600 лет, считается самым древним известным изображением космоса и занимает центральное место в ритуалах и астрономии культуры Унетице.

Фото из открытых источников

Недавние исследования, результаты которого опубликованны в журнале Scientific Reports, пролили новый свет на этот загадочный диск. Его случайное обнаружение произошло в 1999 году в Небре (Германия), где охотники за сокровищами Генри Вестфалом и Марио Реннер наткнулись на него. Диск, диаметром более 30 сантиметров и толщиной всего несколько миллиметров, стал настоящей сенсацией в мире археологии.

Исследования, проводимые Государственным управлением по охране культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт в сотрудничестве с Университетом Отто фон Герике в Магдебурге и DeltaSigma Analytics GmbH, подтвердили, что создание Небесного диска было сложным и высокотехнологичным процессом. Учёные использовали современные методы металлографического анализа, чтобы выяснить, что диск был изготовлен с помощью горячей ковки, требующей десятков циклов нагрева и обработки.

Согласно отчёту, для создания оригинала потребовалось меньше циклов ковки, чем для изготовления современных копий, что указывает на мастерство древних мастеров.

«Исследования, продолжающиеся спустя более 20 лет после обнаружения Небесного диска, демонстрируют необычайную ценность этой находки века», — отметил археолог, профессор Харальд Меллер.

Диск не только служил астрономическим инструментом, но и имел важное культурное и духовное значение, занимая важное место в сельскохозяйственных и ритуальных практиках культуры Унетице. Его создание в четыре этапа и последующее захоронение как ритуальное подношение подчеркивают его значимость для древних людей.

В последние годы учёные также сделали важные открытия, касающиеся материалов, из которых был изготовлен Небесный диск. Его золотые узоры, изображающие небесные тела, свидетельствуют о высоком уровне развития астрономических знаний и художественного мастерства.