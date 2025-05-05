Некоторая продукция Apple может вызывать онкологические заболевания

Любителей техники Apple в шоке после официального заявления компании о том, что некоторые её устройства содержат химические вещества, потенциально вызывающие рак. Это стало известно благодаря обнаруженному пользователями предупреждению на официальном сайте Apple. Об этом сообщает Techinsider.

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На странице повербанка Belkin BoostCharge Pro с магнитной зарядкой было размещено сообщение о присутствии в продукте опасного компонента — бисфенола А (BPA). Этот химикат широко используется в производстве пластика для придания ему твердости, однако известен своими негативными воздействиями на здоровье человека. Исследования связывают BPA с нарушением гормонального баланса и проблемами репродуктивной системы.

Несмотря на выявленную опасность, зарядное устройство продолжает продаваться без каких-либо ограничений. Однако ситуация вызвала волну беспокойства среди потребителей, особенно тех, кто использует чехлы для iPhone, произведённые из пластика. Ведь именно такие аксессуары могут содержать тот самый бисфенол А.

Согласно исследованиям 2018 года, около 16–20% бисфенола А может проникнуть через кожу человека при непосредственном контакте с изделием. Это ставит под угрозу здоровье всех, кто регулярно пользуется продукцией с содержанием BPA.

Еще в 1986 году в штате Калифорния был принят закон № 65, обязывающий производителей указывать информацию о вредных химических веществах в продукции. Однако предупреждения на американских товарах зачастую напечатаны мелким шрифтом и легко остаются незамеченными покупателями.

В Европе отношение к BPA куда строже. Химическое вещество уже давно запрещено в производстве упаковки для детского питания, а сейчас обсуждается полный отказ от использования BPA в промышленности.

Почему бисфенол А вызывает беспокойство?

Бисфенол А (BPA) вызывает серьёзное беспокойство по нескольким причинам:

1. Гормональные нарушения: BPA способен имитировать действие эстрогена — женского полового гормона. Это может привести к нарушению работы эндокринной системы, что негативно сказывается на общем состоянии организма, включая репродуктивную функцию.

2. Онкологические риски: Некоторые исследования указывают на связь между воздействием BPA и развитием определённых видов рака, таких как рак груди и простаты. Хотя данные пока не являются окончательными, эта вероятность вызывает обоснованное беспокойство.

3. Проникновение через кожу: Исследования показали, что BPA может проникать через кожу при контакте с изделиями, содержащими этот химикат. Это делает проблему ещё более актуальной, так как многие люди постоянно контактируют с такими продуктами.

4. Эффект накопления: BPA накапливается в организме, что увеличивает риск долгосрочного негативного влияния на здоровье. Даже небольшие дозы вещества, получаемые ежедневно, со временем могут стать причиной проблем.