 

Генштаб ВСУ – сбиты 42 из 116 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 26 украинских БПЛА

05.05.2025, 10:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 116 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 42 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 21 беспилотник-имитатор был локационно потерян в регионах Украины без негативных последствий.

Также армия РФ выпустила по целям в Украине две баллистические ракеты “Искандер-М/KN-23”, которые перехвачены не были.

В результате российских атак причинен ущерб в Донецкой и Сумской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 5 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 26 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской и Калужской областей, а также Московского региона. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Папа Франциск завещал превратить свой “папамобиль” в клинику для детей Газы

05.05 / Выборы в Румынии – антиукраинскому кандидату не хватило голосов для победы в первом туре

04.05 / Полиция Бразилии сообщила о предотвращении теракта на концерте Леди Гаги

04.05 / Путин: В 2014 году начать СВО было нереалистично. Страна не была готова к противостоянию с Западом

04.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1166-й день войны

04.05 / Судья ООН приговорена в Великобритании к длительному тюремному сроку за рабовладение

04.05 / “Эффект Трампа” – лейбористы одержали победу на выборах в Австралии

04.05 / Путин заявил, что для победы над Украиной ядерное оружие не потребуется

04.05 / Лидер партии Reform UK после победы на муниципальных выборах – “Двухпартийной системе пришел конец”

04.05 / На фоне напряженности с Индией Пакистан испытал баллистическую ракету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика