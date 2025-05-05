Генштаб ВСУ – сбиты 42 из 116 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 26 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 116 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 42 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 21 беспилотник-имитатор был локационно потерян в регионах Украины без негативных последствий.

Также армия РФ выпустила по целям в Украине две баллистические ракеты “Искандер-М/KN-23”, которые перехвачены не были.

В результате российских атак причинен ущерб в Донецкой и Сумской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 5 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 26 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской и Калужской областей, а также Московского региона. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.