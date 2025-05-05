Папа Франциск завещал превратить свой “папамобиль” в клинику для детей Газы

Одним из последних желаний покойного Папы Римского Франциска было переделать один из его “папамобилей” в мобильную клинику и передать в сектор Газы, чтобы оказывать помощь палестинским детям. Об этом пишет официальный вестник Ватикана.

Речь идет об автомобиле, который понтифик использовал во время визита на Святую Землю в 2014 году. Он передан благотворительной организации Caritas, которая уже начала его переоборудование. “Это просто машина, это свидетельство, что мир не забыл о страданиях детей в Газе”, – заявил глава организации Caritas Sweden Петер Брюне.

“Дети – это статистка. Это лица. Имена. Истории. Каждый из низ священен”, – говорил папа.

На всем протяжении понтификата покойный глава римско-католической церкви высказывал солидарность с палестинцами. Он неоднократно выступал с резкой критикой Израиля и призывал к прекращению огня в секторе Газы. Последнее такое обращение было сделано на Пасху 2025 года, за день до смерти.