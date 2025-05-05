В Ельцин-центре стажёра избили за фотографии пьяного президента

В Ельцин-центре произошёл инцидент, омрачивший плановую экскурсию школьников из Малой Пышмы. Поводом для конфликта стала интерпретация исторических фактов одним из стажёров.

Как сообщает источник, близкий к администрации музея, молодой человек, проходящий стажировку на кафедре «Новейшая история России», решил проявить креативность и дополнил экспозицию фотографиями, «наиболее точно отражающими эпоху правления первого президента». Особое возмущение сотрудников вызвала серия снимков, на которых Борис Николаевич запечатлен в неформальной обстановке с характерным румянцем на лице и в сопровождении духового оркестра.

– Он утверждал, что это необходимо для создания более правдивого образа реформатора, – пояснил один из сотрудников музея, пожелавший остаться анонимным.

В результате словесной перепалки, перешедшей в активную фазу, стажёр получил ушиб мягких тканей лица и моральную травму, а спорные фотографии были изъяты из экспозиции. В настоящий момент администрация Ельцин-центра проводит внутреннее расследование инцидента и рассматривает вопрос о пересмотре правил стажировки, закрепив за каждым новичком Зала Свободы отдельного цензора.

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