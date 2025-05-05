 

В Ельцин-центре стажёра избили за фотографии пьяного президента

05.05.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Ельцин-центре произошёл инцидент, омрачивший плановую экскурсию школьников из Малой Пышмы. Поводом для конфликта стала интерпретация исторических фактов одним из стажёров.

Как сообщает источник, близкий к администрации музея, молодой человек, проходящий стажировку на кафедре «Новейшая история России», решил проявить креативность и дополнил экспозицию фотографиями, «наиболее точно отражающими эпоху правления первого президента». Особое возмущение сотрудников вызвала серия снимков, на которых Борис Николаевич запечатлен в неформальной обстановке с характерным румянцем на лице и в сопровождении духового оркестра.

– Он утверждал, что это необходимо для создания более правдивого образа реформатора, – пояснил один из сотрудников музея, пожелавший остаться анонимным.

В результате словесной перепалки, перешедшей в активную фазу, стажёр получил ушиб мягких тканей лица и моральную травму, а спорные фотографии были изъяты из экспозиции. В настоящий момент администрация Ельцин-центра проводит внутреннее расследование инцидента и рассматривает вопрос о пересмотре правил стажировки, закрепив за каждым новичком Зала Свободы отдельного цензора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / В России начались испытания бесшумного военного эвакуатора

05.05 / Жизнь на Марсе может скрываться на глубине до 8 километров, считают ученые

05.05 / Ученые создали ИИ, который с пугающей точностью предсказывает будущие преступления

05.05 / Откуда растения берут материал для роста? Не из земли

05.05 / Открытие японских ученых: стекло будущего станет неуязвимым

05.05 / Квантовые роботы: интеллект на уровне человека

05.05 / Странные кадры: Таинственный объект швыряет мужчину через двери

05.05 / Рэй Курцвейл: скорость продления жизни скоро обгонит старение

05.05 / Мнение «аналитика»: О наглости Рыжего… Чубайс возвращается?

05.05 / Археологи обнаружили два древних города в горах Узбекистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика