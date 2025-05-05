 

В России начались испытания бесшумного военного эвакуатора

05.05.2025, 9:30, Разное
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В недрах тамбовского конструкторского бюро «Горизонт» спроектирован и построен бесшумный вариант небольшого армейского эвакуатора, который вскоре отправится в один из районов проведения СВО для испытаний в реальных условиях.

С помощью такого двухколесного электрического эвакуатора можно будет выполнять скрытую транспортировку раненых в тыловые медучреждения, также заниматься подвозом боеприпасов. Причем он может перемещаться в такой местности, куда автомобилю или квадроциклу пробраться проблематично.

Кроме того, разработка инженеров из Тамбова, оснащенная специальным прицепом, практически бесшумна и не видна в тепловизоры, ее скорость может достигать 40 км/ч, а в зону СВО отправится уже пятая версия эвакуатора, которая рассчитана на перевозку военнослужащего с полной экипировкой или боезапасом соответствующего веса.

Стоит отметить, что специалисты «Горизонта» перебрали множество вариантов шасси под такой эвакуатор, включая некоторые модели штурмовых мотоциклов, но остановились на электроскутере с существенной его переработкой.

В итоге получился небольшой транспорт, способный перемещать нагруженный прицеп даже по небольшим лесным тропам, но окончательный его облик будет ясен после проведения запланированных испытаний.


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