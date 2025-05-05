Жизнь на Марсе может скрываться на глубине до 8 километров, считают ученые

Ученые давно задаются вопросом, могла ли когда-нибудь существовать жизнь на Марсе, особенно учитывая, что миллионы лет назад планета имела реки, океаны и гораздо более благоприятные условия для живых существ. Современные миссии НАСА на Марс, включая знаменитые марсоходы, регулярно находят признаки того, что в далеком прошлом на планете могли обитать микроорганизмы. Однако до сих пор никаких конкретных свидетельств наличия реальной жизни обнаружено не было.

Фото из открытых источников

Тем не менее, недавно проведённое исследование позволило выявить наиболее перспективное место для поисков инопланетной жизни на Марсе. Речь идёт о подземной области, расположенной на глубине от 4,3 до 8,8 километра под поверхностью обширной Ацидалийской равнины. Считается, что именно в этом регионе имеются все необходимые условия для поддержания жизни: защита от суровой среды на поверхности планеты, остаточное геотермальное тепло и наличие следов воды.

Эта зона представляет особый интерес благодаря своим размерам — более 3000 километров. Тем не менее, чтобы подтвердить присутствие жизни, потребуется отправить туда специальный марсоход или посадочный модуль, оснащённый оборудованием для глубокого бурения и взятия образцов грунта.

Авторы исследования подчеркивают, что в подземных слоях южного участка плато Ацидалия могут существовать микроорганизмы, приспособленные к холодному климату, например, метаногены, подобные Methanosarcinaceae и Methanomicrobiaceae. Это открытие делает данный район одной из главных целей для будущих космических миссий на Марс.

Вопрос о наличии жизни на Марсе остается открытым и активно исследуется учеными. На сегодняшний день нет однозначных доказательств существования жизни на Красной планете, но есть ряд косвенных данных, которые позволяют предположить, что в прошлом на Марсе могли существовать условия, пригодные для возникновения жизни.

Есть ли жизнь на Марсе?

Несколько ключевых моментов, касающихся возможности существования жизни на Марсе:

1. Водяные каналы: Данные орбитальных аппаратов и марсоходов свидетельствуют о том, что в прошлом на Марсе текли реки и озера. Наличие воды — ключевой фактор для возникновения и поддержания жизни.

2. Органические молекулы: Некоторые миссии, такие как Curiosity и Perseverance, обнаружили органические молекулы в марсианских породах. Хотя сами по себе эти молекулы не доказывают наличие жизни, они могут указывать на потенциальные условия для ее появления.

3. Метан в атмосфере: Периодические выбросы метана в атмосферу Марса вызывают вопросы. Метан быстро разрушается под воздействием солнечного излучения, поэтому его наличие предполагает наличие биологического источника, возможно, находящегося глубоко под поверхностью.

4. Подповерхностные водоемы: В 2018 году радарные исследования выявили возможное наличие подповерхностного соленого озера под ледяной шапкой Южного полюса Марса. Вода в таком озере могла бы поддерживать микробную жизнь.

Пока что исследователи продолжают собирать данные и проводить эксперименты, чтобы лучше понять, могла ли жизнь возникнуть и сохраниться на Марсе.