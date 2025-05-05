 

Выборы в Румынии – антиукраинскому кандидату не хватило голосов для победы в первом туре

05.05.2025, 9:05, Новости дня
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Представитель ультраправой партии “Альянс за единство румын” Джордже Симион одержал верх в первом туре повторных президентских выборов в Румынии. Однако, поскольку он набрал менее 50% голосов, потребуется второй тур.

По предварительным результатам, Симион набрал 40,14% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан – 20,65%. Всего на 0,01% от него отстал кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску. Таким образом, имя соперника Симиона во втором туре выясниться только после подсчета всех голосов.

Лидер президентской гонки – сторонник усиления NATO, однако занимает скептическую позицию в отношении Евросоюза и выступает против оказания помощи Украине. При этом именно через Румынию идут морские поставки в Украину, а румынские ВВС обучают украинских летчиков, отмечает BBC.

Напомним: результаты президентских выборов, прошедших в Румынии в конце 2024 года были аннулированы в связи с подозрениями, что РФ проводила кампанию по формированию общественного мнения в поддержку Кэлина Джорджеску, одержавшего на них верх. Он отрицал связи с Россией, однако неоднократно высказывал пророссийские взгляды, в том числе – в вопросе о войне в Украине.


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