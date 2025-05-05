Ученые создали ИИ, который с пугающей точностью предсказывает будущие преступления

Представьте себе мир, где преступления можно предсказать задолго до их совершения. Мир, где алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, способны вычислить, где и когда произойдет следующее нарушение закона. Однако недавние исследования, проведенные Чикагским университетом, демонстрируют, что подобное будущее может оказаться ближе, чем мы думаем. Об этом рассказывает UniladTech.

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ИИ действительно развивается невероятными темпами, проникая во все сферы нашей жизни — от создания текстов до планирования путешествий. Даже в сфере знакомств технологии начинают играть свою роль. Но что, если ИИ будет настолько продвинутым, что сможет предсказывать преступления до их совершения? Это звучит как сюжет научной фантастики, но реальность уже приближается к такому сценарию.

Исследование, проведенное Чикагским университетом, показало, что созданный ими ИИ способен предсказывать уровень преступности с точностью около 90%. Для анализа использовались исторические данные о преступлениях в восьми крупнейших городах США, включая Лос-Анджелес, Чикаго и Филадельфию. Прогнозирование велось на уровне территорий размером 1000 квадратных футов.

Руководитель проекта Ишану Чаттопадхьяй сравнивает процесс работы системы с наблюдением за тёмными облаками, предвещающими дождь:

«Мы выявляем закономерности в событиях и используем их для расчета вероятности будущего происшествия в определенных местах… только здесь эти закономерности гораздо тоньше и труднее для восприятия».

Основная цель этой разработки заключается не в идентификации конкретных преступников или преступлений, а в анализе данных о прошлых инцидентах для определения зон повышенного риска. Чаттопадхьяй подчеркивает, что система не предназначена для преследования отдельных лиц или наказания за преступления, которые они еще не совершили.

Этическая сторона вопроса вызывает серьезные споры. Можно ли справедливо обвинять человека в преступлении, которое он потенциально может совершить? Эта дилемма лежит в центре сюжета фильма Стивена Спилберга «Особое мнение», основанного на рассказе Филипа К. Дика, и пока что остается предметом обсуждений.

Однако исследователи видят потенциал в применении ИИ для распределения полицейских ресурсов. Опираясь на прогнозы, правоохранительные органы смогут лучше подготовиться к возможным инцидентам и предотвратить их. Тем не менее, существуют опасения относительно возможных предвзятых данных.

Недавний опрос на Reddit показал, что 60% респондентов поддержали бы внедрение подобной системы в своем городе при условии 100%-ной точности предсказаний. Комментарии пользователей отражают неоднозначное отношение к проекту. Одни выражают беспокойство по поводу вмешательства в личную свободу, другие сомневаются в справедливости применения системы.