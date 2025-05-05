Странные кадры: Таинственный объект швыряет мужчину через двери

Видеозаписи, снятые камерами наблюдения, часто раскрывают самые удивительные моменты жизни. Однако иногда они фиксируют нечто настолько необъяснимое, что оставляет зрителей в замешательстве. Именно таким стал ролик, опубликованный пользователем «kamm03» на платформе Reddit несколько месяцев назад. Этот материал недавно снова привлек к себе внимание благодаря социальным сетям, и теперь он вызывает множество вопросов и предположений. Об этом сообщает LadBible.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Запись была сделана камерой видеонаблюдения, установленной на подъездной дорожке к частному дому в Колумбии. На первых секундах ролика ничего особенного не происходит – обычный день, обычный житель идет вверх по лестнице и открывает дверь своего дома. Но буквально через мгновение ситуация кардинально меняется.

Когда житель уже почти вошел внутрь, справа от него появляется некий объект, напоминающий шар. Он движется с поразительной скоростью и направляется прямиком к двери. Затем происходит то, что трудно объяснить логически: этот загадочный объект словно отталкивает мужчину с огромной силой, бросая его через перила лестницы и вниз на асфальт. Весь процесс занимает считанные секунды, и житель падает без сознания.

Фото из открытых источников

Другие люди, находящиеся поблизости, сразу же подбежали к пострадавшему, чтобы оказать помощь. Как выяснилось позднее, мужчине потребовалось наложить более двадцати швов из-за полученных травм. Но самое интересное заключается в том, что никто до сих пор точно не знает, что именно произошло.

Существует несколько версий случившегося. Некоторые пользователи считают, что на записи виден всего лишь случайный пролетевший мимо комар или другое насекомое, а сам житель мог поскользнуться или споткнуться о порог. Другие склоняются к версии, что кто-то или что-то действительно вытолкнул его из дома с невероятной силой. Возможно, это было какое-то животное, крупная птица или предмет, который случайно оказался рядом.

Тем не менее, остается открытым главный вопрос: что могло создать такую мощь, способную бросить взрослого человека через всю лестницу? Эта тайна продолжает будоражить умы интернет-пользователей, и каждый пытается найти свое объяснение происходящему.

Пока эксперты продолжают анализировать запись, мы можем только догадываться, что же на самом деле произошло в тот злополучный день.