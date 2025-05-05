Мнение «аналитика»: О наглости Рыжего… Чубайс возвращается?

Выждав положенное время, довольно короткое, бывший «полудержавный властелин» Анатолий Чубайс решился нанести ответный визит удар. И время выбрал очень интересное. И момент очень точный. Грамотно всё рассчитал, словом.

Зачем это ему?

Есть мнение, что человек готовит почву… для триумфального возвращения. Но пока только пускает первый пробный шар.

Анатолий Чубайса оспорил во встречном иске арбитражное решение об аресте его российских активов. Есть мнение, что преследует он отнюдь не материальные интересы. Некоторая #недвижимость и практически обнулённые банковские счета вряд ли нанесут беглому идеологу реформаторов 90-х чувствительный материальный ущерб в случае их ареста и обращения в доход государства. Так что иск в первую очередь имеет политическое значение.

Дело в том, что и сейчас Анатолий Чубайс остаётся лидером российских «системных либералов», вышедших из 1990-х, и поддерживающих их олигархов — большинства первой двадцатки отечественного «Форбса». И вот в этом качестве он намерен с помощью судебных разбирательств прозондировать, насколько сильны сейчас неформальные позиции либералов во власти. Особенно на фоне разговоров о скором окончании СВО.

Говорят, что к такому шагу израильского исследователя «постперсоналисткой России» вынудил провал его ходатайства президенту Владимиру Путину о помиловании экс-министра Михаила Абызова, предполагаемого подельника по хищениям в Роснано. Теперь Анатолий Чубайс намерен лично выяснить, насколько либералы потеряли влияние, и потеряли ли.

Расклад такой. Если иск Анатолия Чубайса суды удовлетворят, это будет означать, что несмотря на частные потери, «сислибы» по-прежнему контролируют госаппарат и #власть в целом. И тогда прецеденты по передаче государству незаконно приватизированных энергомощностей и изъятию активов у бенефициаров приватизации, которые ранее были инициированы Генпрокуратурой, останутся исключениями.

Если же Анатолию Чубайсу окончательно откажут, то крах либеральной группировки перейдет в терминальную фазу. Соответственно, он будет сопровождаться существенным кадровым обновлением и ревизией, насколько эффективно функционируют приватизированные системообразующие предприятия.

Как известно, у Анатолия Чубайса до сих пор остаются весьма мощные единомышленники и союзники внутри страны. Их имена известны — Алексей Кудрин, Александр Волошин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Игорь Шувалов, Герман Греф, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Мельниченко и ещё с десяток олигархов «второго уровня». Так что к его попытке организовать наступление на действующую власть и её решения имеет смысл относиться серьёзно. Ну а о результатах «зондажа Чубайса» можно будет судить по решению арбитража и по действиям Генпрокуратуры, если иск будет удовлетворён.

И ведь есть вероятность, что «клан Чубайса» сумеет продавить нужные решения?

А значит, и другие шаги по возвращению его во власть могут последовать?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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