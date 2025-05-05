 

Археологи обнаружили два древних города в горах Узбекистана

05.05.2025, 3:00, Разное
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История Шёлкового пути полна загадок и неожиданных открытий. Недавно археологи обнаружили два древних города — Ташбулак и Тугунбулак, расположенные высоко в горах Узбекистана. Эти находки позволяют глубже понять значение региона и его роль в торговле и культуре более тысячи лет назад.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Ташбулак и Тугунбулак расположены на высоте около 2000 метров над уровнем моря, что делает их труднодоступными для традиционных методов исследования. Однако современные технологии, включая дроны и систему LiDar (Light Detection and Ranging), позволили учёным визуализировать и исследовать эти древние поселения с высокой точностью.

Площадь меньшего из двух городов, Ташбулака, составляет около 12 гектаров, тогда как Тугунбулак в десять раз больше. Предполагается, что Тугунбулак был одним из крупнейших поселений на всём Шёлковом пути, играя ключевую роль в торговых связях между Востоком и Западом.

Фото из открытых источников / Так выглядели «потерянные» города / SAIElab / J.Berner / M. Frachetti

Благодаря использованию LiDar, археологи смогли провести точные замеры территории и построить трёхмерные модели зданий и сооружений. Это дало уникальную возможность увидеть, как выглядели эти города в далёком прошлом.

Ведущий исследователь проекта доктор Майкл Фрачетти отмечает, что горы, окружающие Шёлковый путь, играли гораздо большую роль в истории, чем считалось ранее. Они служили важными центрами взаимодействия, обеспечивая торговлю животными, рудами и другими ценными ресурсами.

Ученые уверены в необходимости дальнейшего изучения регионов вдоль Шёлкового пути, ведь они могут содержать важную информацию о древней истории и торговле. Доктор Фрачетти выражает надежду, что применение современных технологий, таких как дроны и LiDar, поможет открыть новые страницы истории и расширить наши знания о прошлом.


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