Церера – источник древней органики, обнаружили учёные

На протяжении многих лет считалось, что органические вещества на поверхности карликовой планеты Церера попали туда извне, благодаря ударам комет и астероидов. Но последние исследования команды учёных под руководством Хуана Луиса Ризоса из Института астрофизики Андалусии перевернули эту теорию.

Фото из открытых источников

Ученые пришли к выводу, что источником органики является сама Церера, а не космические тела, сталкивающиеся с её поверхностью. Результаты работы опубликованы в The Planetary Science Journal и Science.

Когда космический аппарат Dawn НАСА прибыл к Церере в 2015 году, он обнаружил признаки активной геологии, включая ледяные вулканы, такие как Ахуна-Монс. Эти особенности указывали на то, что внутри планеты происходят сложные процессы, влияющие на её поверхность. Теперь исследователи уверены, что именно внутренние силы создают органику, а не внешние воздействия.

Новый анализ данных, полученных с помощью аппарата Dawn, показал, что количество органических веществ на Церере значительно превышает то, которое могло быть доставлено метеоритами или кометами. Лабораторные эксперименты подтвердили, что разрушение этих отложений происходит гораздо медленнее, чем предполагалось ранее, что говорит о большом запасе органики в прошлом.

Особое внимание привлекли регионы Урвара и Ялоде, где были найдены наиболее выраженные следы органических веществ. По мнению учёных, эти вещества могли выйти на поверхность только вследствие крупных столкновений, пробивших глубокие слои коры Цереры. Это подтверждает гипотезу о внутреннем источнике органики.

Если теория верна, это означает, что Церера обладает внутренними источниками энергии, способными поддерживать биологические процессы. Такое открытие ставит под сомнение традиционные представления о происхождении жизни и расширяет границы поиска потенциально обитаемых миров за пределы Земли.

Спустя много лет, после завершения миссии Dawn, продолжается тщательный анализ собранной информации. Открытия, сделанные на сегодняшний день, позволяют предположить, что аналогичные условия могут существовать и на других объектах Солнечной системы.