Тайны древней каменной плиты из озера Башплеми: Надпись, которую никто не смог расшифровать

Три года назад местные рыбаки в Грузии наткнулись на древнюю базальтовую плиту, покрытую таинственными символами. Эта находка сильно озадачила учёных, ведь никто до сих пор не смог разгадать смысл этих знаков. Плита была обнаружена в озере Башплеми, где она пролежала тысячи лет. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников / Фото: Рамаз Шенгелия

Надпись состоит из 60 символов, расположенных в семь строк. Несмотря на тщательные исследования, учёные пока не смогли однозначно идентифицировать этот язык. Он не похож ни на одно известное письмо, хотя некоторые черты напоминают письменности Древней Индии, Египта и Западной Иберии. Тем не менее, различия настолько велики, что сопоставить их невозможно.

Датировка самой плиты тоже вызывает споры среди экспертов. Предполагается, что она была создана либо в конце бронзового века, либо в начале железного, но точных данных нет.

Некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что часть символов может представлять собой числа, которые могли использоваться для записи военных трофеев или строительных расчётов. Однако есть и другие версии, согласно которым надпись могла иметь духовное или ритуальное значение.

Учёные признают, что многие символы имеют общие черты с письменностями Ближнего Востока, но всё же остаются уникальные элементы, которые делают эту систему письма непохожей ни на одну другую. Они надеются, что новые открытия помогут раскрыть тайну этой необычной письменности.

Пока что расшифровка остаётся одной из самых сложных задач для исследователей. Но даже если им удастся разгадать эту загадку, она может изменить наше представление о развитии письменности на Кавказе.