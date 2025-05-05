Мнение «аналитика»: О двух мужественных стариках… Трамп и Путин — близнецы-братья?

Ну и правда ведь — «до степени смешения».

Эстетика и стилистика — практически те же самые. И заявления тоже.

Американский президент Дональд #Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок. По его словам, вместо себя он оставит «великого республиканца». Может быть, госсекретаря США Марко Рубио. А может быть, и «фантастического, блестящего парня» — вице-президента Джей Ди Вэнса. Или другого кандидата из обширной группы в 15-20 человек. Кто-то из них точно сделает Америку снова великой.

Российский президент Владимир #Путин тоже признался, что думает о «преемнике». В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он рассказал, что постоянно думает о преемнике, и согласился с утверждением, что оценивает потенциал «каждого». Но заявил, что «должен появиться человек, — а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, — который смог бы добиться доверия со стороны граждан». Поскольку шансов «сделать что-то по-серьёзному» не будет у человека, «за которым не стоит доверие народа». Но в любом случае это будет «такой же, как Путин», по словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

А так ли велика разница между этими двумя белыми мужчинами, явно симпатизирующими друг другу?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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