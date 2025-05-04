Тайны низких частот: когда музыка вызывает страх

Лондон, 2003 год. В концертном зале собралась группа из 750 человек, ничего не подозревающих о том, что им предстоит пережить нечто необычное. Учёные из Национальной физической лаборатории Великобритании задумали необычный эксперимент: включить на концерте инфразвук — частоту, которую человеческое ухо не способно услышать, но которая способна воздействовать на психику. Об этом сообщает IFLScience.

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Этот проект стал результатом многолетних наблюдений учёных, изучавших связь между низкими частотами и таинственными явлениями, например, присутствие призраков. Исследователи давно предполагали, что такие звуки могут влиять на состояние человека, вызывая чувства тревоги, страха и даже видений.

Композитор и звукорежиссер Сара Энглисс также участвовала в этом эксперименте. Она разработала специальную программу для концерта, включающую музыкальные произведения, в которых использовались низкие частоты. Эти звуки находились вне диапазона человеческого слуха, однако, как оказалось, могли оказать мощное воздействие на психическое состояние участников.

По словам Энглисс, целью эксперимента было проверить гипотезу о том, что инфразвук способен вызывать у людей сильные эмоциональные реакции, даже если они не осознают его наличие. Это предположение основывалось на наблюдениях, сделанных ранее в соборах, где мощные органы издавали низкие частоты, создавая атмосферу благоговейного трепета.

Результаты оказались впечатляющими. После окончания концерта 22% зрителей рассказали о странных ощущениях во время прослушивания музыки. Среди этих ощущений были грусть, озноб, тревожность, а также внезапная волна страха и отвращения. Важно отметить, что участники эксперимента не знали, какие именно композиции содержали инфразвук, поэтому их реакция была абсолютно спонтанной.

Психолог, профессор Ричард Уайзман из Университета Хартфордшира прокомментировал результаты эксперимента:

«Это исследование подтверждает идею о том, что низкочастотные звуки могут вызывать у людей необычные ощущения, даже если они не способны их слышать».

Учёные предполагают, что подобные звуки могут объяснять некоторые случаи, когда люди утверждают, что столкнулись с призраками. Ранее проводились эксперименты, в ходе которых специально создавались условия, имитирующие присутствие инфразвука, и многие испытуемые начинали испытывать те же самые ощущения, что и в местах, считающихся населёнными духами.

Однако, несмотря на убедительные данные, не все случаи паранормальных явлений можно объяснить воздействием инфразвука. Существуют и другие факторы, такие как отравление угарным газом или просто розыгрыш, которые тоже могут приводить к подобным эффектам.

Тем не менее, этот эксперимент показал, что мир звуков гораздо сложнее и загадочнее, чем кажется на первый взгляд. Возможно, мы ещё многое не знаем о влиянии тех частот, которые находятся за пределами нашего восприятия.