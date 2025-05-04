 

Рупор кремлевской пропаганды: Путин о Минских соглашениях

04.05.2025, 23:15, Разное
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Путин о Минских соглашениях.
Еще раз было подчеркнуто, что РФ обманули в лучших ожиданиях по поводу соглашений, которые Запад не собирался выполнять.
Собственно, вопрос того, что СВО надо было начинать раньше, Путин уже ранее поднимал, так что здесь идет просто фиксация позиции.

Вопрос о том, в какой год с 2014 по 2021 год надо было начинать СВО уже остается на откуп любителям альтернативной истории.

Старые читатели блога разумеется помнят, что еще в 2014 году писал, что соглашения по Украине безусловно будут сорваны и России оставят выбор между войной и капитуляцией. Сейчас то уже стало общепринятой точкой зренией, что Минские соглашения оказались ошибкой и Россию обманули.

И разумеется, любые соглашения с Западом без четкой фиксации результатов войны будут сорваны и использованы для подготовки новой войны.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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