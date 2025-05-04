Первичные черные дыры могут скрываться на Земле, считают ученые

Ученые давно занимаются поисками первичных черных дыр. Эти гипотетические объекты могут оказаться ключом к пониманию темной материи и других нерешенных вопросов о нашей Вселенной. Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Physics of the Dark Universe», утверждает, что доказательства существования этих миниатюрных черных дыр могут находиться прямо под нашими ногами.

Фото из открытых источников

Первичные черные дыры, образовавшиеся в огненном послесвечении Большого взрыва, представляют собой крошечные, но массивные объекты, способные поглощать целые планеты. Их размеры могут быть сопоставимы с атомом водорода, но масса — как у горы. Несмотря на свою малость, их существование может объяснить загадку темной материи, которая составляет 85% всей материи во Вселенной.

Профессор физики Деян Стойкович из Университета Буффало, один из авторов исследования, подчеркивает, что шансы найти следы первичных черных дыр невелики, однако это не требует значительных ресурсов.

«Потенциальная выгода от открытия первого свидетельства существования первичных черных дыр будет огромной. Мы должны мыслить нестандартно», — говорит он.

Исследователи предложили несколько идей о том, как можно обнаружить эти объекты. Например, они предполагают, что первичные черные дыры могут поглощать внутренности планет и астероидов, оставляя за собой следы, которые астрономы смогут обнаружить. Если такая черная дыра пройдет сквозь объект на Земле, она может проделать туннель в 700 раз меньше толщины человеческого волоса, оставляя за собой лишь микроскопические следы.

Хотя вероятность того, что первичная черная дыра столкнется с каким-либо объектом на Земле, крайне мала (всего 0,0001) исследователи уверены, что поиск следов этих объектов в старых материалах и зданиях может стать ключом к разгадке их природы.

«Умнейшие люди на планете работают над этими проблемами уже 80 лет и до сих пор не решили их. Нам не нужно простое расширение существующих моделей. Вероятно, нам нужна совершенно новая структура», — заключает Стойкович.