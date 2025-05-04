Рупор кремлевской пропаганды: Расследованием дела малазийского “Боинга” руководил педофил-насильник

Один из "расследователей Белленгкет" сбития малазийского "Боинга" (помните еще такое) в 2014 году оказался сексуальным насильников, попал под следствием и самовыпилился.

Бывший исследователь Bellingcat, который руководил расследованием катастрофы MH17 и случаев жестокого обращения с детьми, оказался сексуальным насильником детей, в том числе собственной дочери. Он покончил с собой после того, как его приговорили к тюремному заключению.

Согласно новому отчету независимого голландского журналиста Эрика Ван Де Бика, в марте 2022 года известный бывший репортер Bellingcat покончил с собой после того, как его признали виновным в сексуальном насилии над своей дочерью. Работая под псевдонимом «Даниэль Ромейн», исследователь принимал активное участие в ряде расследований, проводимых финансируемой западными правительствами организацией Bellingcat, в том числе в многолетнем расследовании материалов о сексуальной эксплуатации детей в интернете.

амоубийство Ромейна, по-видимому, было мотивировано его Вынесенным в марте 2022 года приговором к 36 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие. Ему также было запрещено видеться со своей дочерью, ставшей предметом его жестокого обращения, до конца его жизни.

В постановлении, опубликованном три года спустя из-за давления со стороны независимого голландского издания De Andere Kant, подробно описывается шокирующее сексуальное насилие и изнасилование Ромейном своей дочери в возрасте от 6 до 10 лет, а также говорится, что он был осуждён за хранение детской порнографии «более 15 лет» назад.

https://thegrayzone.com/2025/05/02/bellingcat-operative-dies-conviction/ – цинк

Руководство подконтрольного британским спецслужбам сливного бочка под названием "Беллингкет" отрицает, что знало, что один из сотрудников оказался насильником и педофилом. При этом ранее данный персонаж был в 2007 осужден за хранение детской порнографии, что не помешало ему попасть в "Беллегингкет", где в том числе он участвовал в "расследованиях" на тему сексуальных преступлений детей. Тут-то им педофил-насильник и пригодился. Попутно несколько десятков раз он изнасиловал собственную дочь. Как утверждал на допросе – "с любовью".

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Источник: Colonel Cassad

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