Учёные: животные могут предсказывать землетрясения и извержения вулканов

Учёные уверены, что козы, собаки и другие животные обладают уникальной способностью предчувствовать грядущие катаклизмы: землетрясения, извержения вулканов и прочие. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам руководителя проекта Мартина Викельского из Института поведения животных Макса Планка в Германии, исследователи планируют использовать поведение животных для создания глобальной сети мониторинга, которая позволит предсказывать стихийные бедствия задолго до их наступления. Проект предполагает отслеживание перемещения тысяч животных, включая домашних и диких, с использованием спутниковых технологий.

На протяжении десятилетий существовало мнение, что животные обладают неким «шестым чувством», позволяющим им чувствовать опасность раньше людей. Новое исследование подтверждает эту гипотезу. Например, в ходе наблюдений за козами на склонах вулкана Этна на Сицилии выяснилось, что эти животные проявляют беспокойство ещё до начала извержений, избегая выхода на более высокие пастбища.

«Они просто знают, что что-то должно случиться, хотя мы пока не понимаем, каким образом», — говорит Викельски.

Подобные реакции были замечены и среди собак, а также сельскохозяйственных животных в районе гор Абруццо близ Рима. В 7 из 8 случаев за последние 12 лет животным удавалось точно предсказать наступление землетрясений.

Для реализации своих планов учёные намерены задействовать шесть специализированных спутников, которые будут собирать данные о поведении животных по всему миру. Эта информация станет основой для разработки системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

«Наша цель — создать такую систему, которая не только будет мониторить перемещение животных, но и выявлять закономерности в их реакциях на различные природные явления», — объясняет Викельски. «Это даст нам возможность вовремя реагировать на потенциальные угрозы и, возможно, спасти жизни тысяч людей».

Кроме того, учёные рассчитывают использовать полученные данные для изучения влияния климатических изменений на поведение животных. По мнению исследователей, такой подход позволит лучше понять последствия глобального потепления и разработать стратегии адаптации к новым условиям окружающей среды.