Мнение: Про сталинскую артель, которая делала фотоаппараты

Читатели прислали заметку про сталинскую артель «Арфо», которая приступала к выпуску советских «зеркалок» в 1935 году. Эту заметку мне выдали в качестве доказательства тезиса «социализм не отменяет мелкие артели и фермерство». Миф известный — дескать, при Сталине мелкий бизнес процветал (в виде артелей, которые даже фототехнику выпускали), а предатель Хрущёв артели удушил (ссылка).

На самом деле, частный бизнес в СССР несколько раньше, в период НЭПа, то есть в 1920-х годах. Это был один из лучших периодов советской экономики, так как люди, если не бить их палкой по голове и не отбирать у них все деньги, показывают отличные результаты. Однако в конце 1920-х Иосиф Виссарионович решил вольницу прикрыть, свернув НЭП и практически всё частное запретив.

Формально артели остались и после 1930 года — самой популярной их формой, к примеру, были колхозы, которые в официальных советских документах назывались сельскохозяйственными артелями. Однако и колхозы, и прочие артели были намертво подчинены сталинским чиновникам, которые вмешивались во всё — говорили, что делать, кого нанимать, куда переезжать, где покупать материалы и куда сдавать готовую продукцию.

Полагаю, вы не удивитесь, если узнаете, что фабрику «Арфо» перевели в систему «Музрадиосоюза», объединили её с артелью «Мосрадио», принудили к выпуску балалаек и за пару лет привели к полнейшему упадку (ссылка, ссылка). Проблемы были совершенно очевидны уже в 1937 году, однако массовые расстрелы то ли не коснулись сталинских управленцев, то ли ещё сильнее понизили качество руководства. В начале 1941 году «Мосгорхимпромсоюз» передал остатки разгромленной фото-артели на правах цеха в «Стеклоартель», которая производила зеркала, применяя кислоту, аммиак и скипидар. Эти едкие вещества вызывали брак фотопластинок, так что производство материалов для фотографии стало невозможным.

История типична для советских государственных предприятий. Я изложил её очень кратко: по ссылкам вы можете найти более подробную хронику умерщвления фото-артели, а также конкретные номера советских газет, в которых журналисты с грустью наблюдали за медленным уничтожением производства советской фототехники.

Как мы с вами много раз обсуждали, если бы Сталин продолжил политику НЭП, или если бы Хрущёв возродил её, история СССР могла бы пойти тем путём, по которому направился в 1979 году современный Китай. История, однако, пошла тем путём, которым пошла: с 1930 года и примерно конца 1980-х годов частного бизнеса в СССР практически не было.