 

Плащ-невидимка скоро станет реальностью благодаря китайским учёным

04.05.2025, 20:35, Разное
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До сегодняшнего дня невидимость была привилегией супергероев и магических персонажей, вроде Гарри Поттера. Даже природа, с её талантливыми мастерами маскировки, такими как хамелеон, казалась далека от научного воплощения этого феномена. Тем не менее, всё изменилось, когда группа китайских учёных представила новый «камуфляжный материал», способный изменять свою структуру, чтобы сливаться с окружающим миром.

Фото из открытых источников

Этот материал, получивший название «самоадаптивного фотохромизма» (SAP), способен адаптироваться к цвету фона, изменяя своё молекулярное строение под воздействием света различной длины волны. Этот процесс позволяет ему имитировать цвета окружения, делая объект практически невидимым.

Руководитель проекта, профессор Ван Дуншэн поделился своими мыслями с изданием South China Morning Post:

«Эта технология открывает огромные возможности для применения в военной сфере, архитектуре и даже повседневной одежде. Представьте себе одежду, которая буквально исчезает на глазах!»

Чтобы проверить эффективность материала, учёные провели эксперимент, поместив прозрачный контейнер с SAP внутрь коробок с разноцветными блоками. Материал продемонстрировал впечатляющие результаты, быстро адаптируясь к каждому новому окружению. Даже когда его поместили на фоне сложных комбинаций красного, зелёного и жёлтого, SAP справился с задачей менее чем за минуту.

Однако существует одна важная оговорка: процесс адаптации занимает некоторое время, и материал работает наиболее эффективно, когда остается неподвижным. Это означает, что мгновенная невидимость, как в фильмах, пока недоступна. Тем не менее, такая технология могла бы найти широкое применение в ситуациях, требующих скрытности и маскировки.

Одним из главных преимуществ SAP является его природная основа. В отличие от существующих технологий, имитирующих невидимость, этот материал не требует внешних источников питания и может быть использован в разнообразных формах и конфигурациях.

Возможно, однажды плащи-невидимки перестанут быть предметом фантазий и станут неотъемлемой частью нашей реальности.


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