Огромный сетчатый питон напугал жителей Таиланда

Жители южной тайской провинции Паттани столкнулись с неожиданным испытанием. После недавних наводнений неожиданно объявившийся огромный сетчатый питон начал охотиться на домашних животных. Кадры с гигантским пресмыкающимся, ползущим по затопленным улицам, быстро распространились в интернете. Об этом сообщает The Sun.

Фото из открытых источников

По словам очевидцев, питон был настолько крупным, что без труда справлялся с курами и, возможно, даже собаками. Видео с его перемещениями по затопленной местности взволновало пользователей сети, причем мнения людей разделились: кто-то выражал страх перед такой мощью природы, а кто-то жалел животное, полагая, что оно могло запутаться в мусоре и не сумело выбраться самостоятельно.

Фото из открытых источников

Увы, несколько дней спустя питона нашли мертвым. Эксперты предполагают, что он мог погибнуть из-за трудностей адаптации к изменившимся условиям среды.

Наводнение, вызванное сильными дождями сезонного муссона, уже унесло жизни 25 человек и заставило более 30 тысяч местных жителей покинуть свои дома. Кроме того, власти предупреждают об опасности возможных оползней в пострадавшем районе.

Инциденты с крупными змеями в Таиланде случаются довольно регулярно. Страна известна своим разнообразием фауны, включая множество видов змей, некоторые из которых достигают значительных размеров.

Одной из наиболее известных крупных змей является именно сетчатый питон (Python reticulatus), который обитает в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд. Этот вид известен своими внушительными размерами: взрослые особи могут достигать длины до 10 метров и веса свыше 100 килограммов. Такие змеи обычно живут в лесах и вблизи водоемов, но иногда их находят в населенных пунктах, особенно в периоды сильных дождей и наводнений, когда животные ищут новые места обитания.

Другие крупные виды змей, такие как королевские кобры и тигровые питоны, также встречаются в Таиланде. Королевская кобра (Ophiophagus hannah) — самая длинная ядовитая змея в мире, достигающая длины до 6 метров. Она живет преимущественно в лесных районах страны, но случаи встреч с людьми периодически фиксируются.

Хотя нападения крупных змей на людей относительно редки, инциденты с домашними животными и скотом случаются чаще. Сетчатые питоны, например, известны тем, что могут нападать на небольших сельскохозяйственных животных, таких как куры или мелкий скот.