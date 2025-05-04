НАСА ищет способы спасения астронавтов на Луне

В преддверии старта программы «Артемида», которая предполагает высадку человека на Луну, NASA сталкивается с новыми проблемами. Одна из них — спасение астронавтов в экстренных ситуациях.

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Представьте себе: один из членов экипажа оказывается обездвижен вдали от посадочного модуля. Единственный шанс на спасение — помощь коллеги, но оба в громоздких скафандрах. Задача кажется невыполнимой, однако NASA верит, что технологический прогресс и креативность человеческой мысли способны найти выход.

Как сообщает phys.org, чтобы решить эту проблему, NASA объявило конкурс под названием «Безопасность на Южном полюсе: разработка лунной спасательной системы». Участникам предлагается разработать систему, способную транспортировать астронавтов в скафандрах на расстояние минимум два километра по склону с уклоном 20 градусов, причем без привязки к луноходу. Победитель получит солидное вознаграждение — 45 000 долларов, из которых 20 000 достанутся первому месту.

Условия задачи сложные, но вполне выполнимые. Система должна функционировать в экстремальных условиях Южного полюса Луны, где температура колеблется от +54°C днем до -203°C ночью. Кроме того, необходимо учитывать острые края лунного реголита, который способен повредить механические компоненты, и избегать столкновения с кратерами и валунами.

Оценка проектов будет проводиться экспертами NASA, среди которых инженеры агентства. Критерии включают общую массу решения, простоту использования и влияние на конструкцию скафандра. Важный момент: помощь упавшему астронавту на пути к безопасному месту не входит в рамки задания.

Продолжительность выживания астронавта на Луне зависит от множества факторов, включая наличие кислорода, воды, пищи, тепла и защиты от радиации. Реалистичный сценарий предполагает, что астронавт без доступа к дополнительным ресурсам сможет продержаться на Луне несколько часов, максимум пару суток, прежде чем наступят необратимые последствия.