Мнение: Манифест учителей

На ресурсе «Завуч.инфо» 29 апреля опубликован «Манифест учителей» – очередная петиция от верноподданных работников отечественного школьного образования, где по сто раз упоминается, что «мы не бунтуем», «мы не протестуем», «мы не против государства», в общем, уверяют всячески, что «мы не бунтовщики», «не надо от нас шарахаться!»

«Нас не слышит власть. Может быть, услышите вы?»

Мы, учителя, обращаемся не к чиновникам.

Мы обращаемся к вам — к обществу.

К родителям, бабушкам и дедушкам, студентам, гражданам.

Мы больше не верим, что власть слышит нас.

Мы писали. Мы терпели. Мы молчали.

Сегодня мы больше не можем молчать.

Школа рушится. Не от врагов. От безразличия.

Каждый день мы приходим в классы — чтобы учить.

Но школа больше не даёт нам этого делать.

Мы завалены бумагами.

Работаем на полторы-две ставки, чтобы просто выжить.

Теряем смысл, теряем энергию, теряем коллег.

Из школы уходят профессионалы.

Молодёжь не идёт в образование вовсе.

Мужчин в школах — единицы.

Мы смотрим на класс и понимаем: дальше — некому.

Мы не просим жалости. Мы просим понимания.

Школа — не здание. Школа — это место, где создаётся будущее страны.

Но это будущее трещит по швам, и т.д.

В общем, классический для России «бунт на коленях». Сколько мы таких уже видали! Тут интересно, что это письмо показывает, на какие неравные части поделилась Россия. Тут – явно «вторая (второсортная) Россия» – Россия без Москвы и Санкт-Петербурга. Та Россия, про которую уже в 2015 году говорил Д.А.Медведев – «Денег нет, но вы держитесь». Россия, в которой учителя живут впроголодь и им никто не собирается даже добавлять зарплату. В Москве и Питере этого нет – в мегаполисах в школах учителям платят больше 100 тысяч в месяц. «Остальная Россия» как будто действительно другая страна, там в самом деле учитель – какой-то пария, нищий, оборванец. И все к этому в стране уже привыкли и считают, видимо, что так и должно быть. А в Москве… ну, это другая страна.

Но в этом «Манифесте» учителя говорят о том же, что и в Москве – о засилье бумаг, о бездушии в работе с учениками, о формальных показателях.

Мы — не оппозиция.

Мы — не партия.

Мы — учителя.

Мы просим об объединении усилий учителей и родителей

ради достойного образования наших с вами детей.

Мы ответственно заявляем:

сегодня дать качественное, человеческое, настоящее образование —

становится невозможным.

Мы хотим, чтобы дети были не только грамотными,

но и живыми, здоровыми, счастливыми.

Но без изменений — ни мы, ни вы этого не обеспечим.

Вопрос: если эти люди, настойчиво заявляют, что они – НИКТО, если они не оппозиция и не партия, то о чем вообще они вякают? Кто это такие, на что они могут повлиять? Им даже 30 тысяч в месяц не платят – кто их будет слушать?

Это очень российский способ обращения «к городу и миру»: сначала обозначить себя как ничтожную общественную и политическую силу, сказать о себе «мы нищие, никому не нужные, нас никто не слушает, наш голос никому не нужен», и потом провозгласить «Объединяйтесь с нами, давайте спасем нашу отечественную школу!» Естественный вопрос – «а вы кто? Вы где?»

Унижение паче гордости. В РФ ничего сделать нельзя. А школу в России в самом деле надо менять. Или, на худой конец, упразднять. Ведь население в стране, будучи пропущено через эту школу, в самом деле вышло никуда не годное. Нравственное воспитание провалено полностью. Такое население страну не вытянет. Бунт на коленях – все на что это население способно. Увы.